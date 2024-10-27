"С Костей все в порядке, он готов играть. Думаю, выйдет с первых минут", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму, сообщалось, что форвард может не сыграть с подмосковными "Химками". Команда Марцела Лички сыграет с "Химками" в 13-м туре чемпионата России, встреча состоится сегодня, 27-го октября, в 16:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.
Агент Тюкавина: думаю, Костя выйдет в старте на матч с "Химками"
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о состоянии футболиста.
Фото: ФК "Динамо"