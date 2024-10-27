"Спасибо "Динамо" за возможность играть здесь. Я сделал важный шаг, приехав в "Динамо". Я очень хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок", - цитирует Маухуба "Матч ТВ".
Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо" из марокканского "Раджа" в летнее трансферное окно за 1,7 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу.
После 12-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 23 набранных очка. Команда Марцела Лички сыграет с московским "Локомотивом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Маухуб: я очень хочу сделать болельщиков "Динамо" счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок России
Нападающий московского "Динамо" Мехди Маухуб высказался о целях на сезон.
Фото: ФК "Динамо"