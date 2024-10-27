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Рахимов - о возможной отставке: маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о победе над "Оренбургом" в 13-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Рубин"
"Важен ли был результат матча "Рубина" лично для меня? Если вы о том, что говорят и пишут, то вы же знаете, что маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".

Сегодня, 27-го октября, казанский "Рубин" одержал выездную победу над "Оренбургом" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Сахархизан и Ходжа (дубль).

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. После 13-ти сыгранных туров "Рубин" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 18 набранных очков.

Рубин Рашид Рахимов
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