"Важен ли был результат матча "Рубина" лично для меня? Если вы о том, что говорят и пишут, то вы же знаете, что маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Сегодня, 27-го октября, казанский "Рубин" одержал выездную победу над "Оренбургом" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Сахархизан и Ходжа (дубль).
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. После 13-ти сыгранных туров "Рубин" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 18 набранных очков.
Рахимов - о возможной отставке: маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о победе над "Оренбургом" в 13-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Рубин"