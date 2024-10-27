Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Химки
2 - 3 2 3
Динамо2 тайм
Зенит
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Алания
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Родина
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Челси
1 - 1 1 1
Ньюкасл1 тайм
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
3 - 0 3 0
Сельта2 тайм
Хетафе
18:15
ВаленсияНе начат
Бетис
20:30
АтлетикоНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Дженоа1 тайм
Монца
1 - 1 1 1
Венеция1 тайм
Интер
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Унион
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Страсбург
19:00
НантНе начат
Монпелье
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
19:00
МонакоНе начат
Марсель
22:45
ПСЖНе начат

Илич: "Спартак" - один из самых больших и известных клубов в России, но "Зенит" - главная команда страны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич сравнил московский "Спартак" и петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно понимать, что "Спартак" — один из самых больших и известных клубов в России. У них больше болельщиков, чем у любого другого клуба. Но в последние 10-15 лет главным клубом страны является "Зенит", они завоевали куда больше трофеев, чем "Спартак", - цитирует Илича "РБ Спорт".

Саша Илич был главным тренером "Пари НН" с мая по октябрь текущего года. После 13-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. "Зенит" занимает второе место с 29-ю очками в своем активе и имеет на один сыгранный матч меньше.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. По итогам сезона-2023/2024 петербуржцы стали чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года петербуржцы отпраздную сто лет со дня основания клуба.

Саша Илич Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится