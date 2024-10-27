"Нужно понимать, что "Спартак" — один из самых больших и известных клубов в России. У них больше болельщиков, чем у любого другого клуба. Но в последние 10-15 лет главным клубом страны является "Зенит", они завоевали куда больше трофеев, чем "Спартак", - цитирует Илича "РБ Спорт".
Саша Илич был главным тренером "Пари НН" с мая по октябрь текущего года. После 13-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. "Зенит" занимает второе место с 29-ю очками в своем активе и имеет на один сыгранный матч меньше.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. По итогам сезона-2023/2024 петербуржцы стали чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года петербуржцы отпраздную сто лет со дня основания клуба.
Илич: "Спартак" - один из самых больших и известных клубов в России, но "Зенит" - главная команда страны
Фото: ФК "Спартак"