"По поводу арбитров могу сказать, что есть один человек — мой соотечественник, который навел на меня прицел, и если я что-то скажу, то меня дисквалифицируют", - цитирует Станковича "Матч ТВ".
Сегодня, 27-го октября, московский "Спартак" одержал выездную победу над "Пари НН" в матче 13-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Главный арбитр встречи после просмотра VAR отменил пенальти в ворота нижегородцев и показал желтую карточку Кристоферу Мартинсу за симуляцию.
В компенсированное время полузащитник нижегородцев Владислав Карапузов получил прямую красную карточку за нарушение правил на полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Станкович - о Мажиче: он навел на меня прицел, если я что-то скажу, то меня дисквалифицируют
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович высказался о руководителе департамента судейства и инспектирования РФС Милораде Мажиче.
Фото: ФК "Спартак"