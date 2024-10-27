"Конечно, жду вызов в сборную. Но не хочу загадывать, потому что впереди матч с ЦСКА — все мысли только об этой игре. Без разницы, с каким соперником сборной. Все знают ситуацию. Ожидать других соперников нет смысла. Бруней знаю", - цитирует Литвинова "Чемпионат".
Напомним, что РФС не смог найти соперника для проведения товарищеского матча со сборной России во время октябрьской международной паузы. Футболисты национальной команды провели открытую тренировку для детей и болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
Ранее стало известно, что в ноябре сборная России сыграет с Сирией и Брунеем, матчи состоятся 15-го и 19-го ноября, встречи пройдут в Волгограде и Краснодаре. Бруней занимает 184-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, Сирия располагается на 93-й строчке.
Литвинов: знаю Бруней, ожидать других соперников для сборной России нет смысла
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что ждет вызова в сборную России.
Фото: ФК "Спартак"