"Первый пропустил между ног — не повезло, пропустил с близкого расстояния. Второй — хороший удар. Третий — рикошет. Меня больше беспокоят очки команды. Если мы выиграем и пропустим больше хоккейного "Динамо", но будем на первом месте — меня это устраивает", - цитирует Лунева "Чемпионат".
Сегодня, 27-го октября, московское "Динамо" одержало выездную победу над подмосковными "Химками" в 13-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:3. Напомним, что в 12-м туре бело-голубые одержали победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0, а в матче 6-го тура группового этапа Кубка России выиграли у "Крыльев Советов" со счетом 6:3.
После 13-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле "Ростов", который занимает 9-е место с 13-ю очками в своем активе.
Лунев: если мы пропустим больше хоккейного "Динамо", но будем на первом месте, то меня это устроит
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о пропущенных мячах в матче с "Химками" (4:3).
Фото: ФК "Динамо"