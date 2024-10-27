"Уйдет ли Кристофер из "Спартака" зимой? Все возможно", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
Кристофер Мартинс Перейра, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года. Действующий контракт 27-летнего игрока с российским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Мартинс провел за красно-белых 14 матчей в РПЛ и Кубке России, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Агент Мартинса назвал возможным уход хавбека из "Спартака" зимой
Агент Александр Боннефон, работающий с полузащитником "Спартака" Кристофером Мартинсом Перейрой, не исключил уход своего клиента в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"