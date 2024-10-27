"Динамо" - одна из самых сильных команд в атакующей игре, приятно смотреть. Но что творится в обороне, объяснения нет. Проходной двор, не понимаю, почему так происходит. Рано или поздно "Динамо" не сможет в ответ забить 4-5. Сложно сказать, сколько это продлится", - приводит слова Орещука "ВсеПроСпорт".
27 октября московское "Динамо" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде сыграл против подмосковных "Химок". Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 4:3. Благодаря этой победе команда Марцела Лички набрала 26 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
В 14-м туре московское "Динамо" 1 ноября у себя дома сыграет против "Ростова". Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Роман Орещук назвал оборону московского "Динамо" проходным двором
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился своими впечатлениями от игры бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва