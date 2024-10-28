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Дюков: РФС поддерживает возвращение пива на стадионы. Должна быть инициатива Госдумы

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном возвращении пива на стадионы России.
Фото: РФС
- Мы поддерживаем возвращение пива и его рекламы на стадионы, это доходы, которые могут пойти в клубы и лигу. Не мы принимаем решение, это должна быть инициатива Государственной Думы РФ.

Напомним, ранее Дмитрий Свищев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, сообщил о том, что работа по вопросу возвращения пива на спортивные объекты будет возобновлена.

Запрет на продажу пива, содержащего алкоголь, на спортивных объектах действует в России с 2005 года.

Источник: "СЭ"

Александр Дюков РФС
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