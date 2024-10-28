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Защитник "Динамо" Даса тренируется в общей группе без ограничений и может сыграть в следующем матче

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Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья защитника Эли Дасы.
Фото: ФК "Динамо"
"Даса тренировался в общей группе. Просто он не попал в заявку - тренерское решение. А так он у нас уже неделю тренируется в общей группе без ограничений. Может сыграть в следующем матче", - цитирует Родионова "СЭ".

Напомним, в начале октября 31-летний центральный защитник столичного "Динамо" Эли Даса получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Футболист не смог продолжить встречу и был заменен на 64-й минуте игры.

В этом сезоне израильский защитник провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отметился одним забитым голом и сделал результативную передачу. В пятницу, 1 ноября, "Динамо" примет на своем поле "Ростов" в рамках 14-го тура РПЛ.

Эли Даса Динамо
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