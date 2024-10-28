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Севикян: с "Зенитом" мы показали хороший футбол. В таких матчах нельзя пропускать первыми

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Вингер "Локомотива" Эдгар Севикян остался удовлетворен игрой своей команды в матче 13-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Конечно, всегда лучше победить, мы на это настраиваемся в каждом матче. Но команда показала хороший футбол, создавала моменты, могла добыть три очка при определенной доле везения. Так что мы довольны игрой, но нам есть куда расти. В таких матчах нельзя пропускать первому. Но когда пропустил, нельзя опускать голову", - заявил Севикян.

Санкт-петербургский "Зенит" принимал на своем поле столичный "Локомотив" в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра завершилась результативной ничьей. На гол вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового точным ударом ответил воспитанник "железнодорожников" Алексей Батраков.

После 13-ти проведенных матчей "Зенит" и "Локомотив" занимают, соответственно 2-е и 3-е места в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 30 очков. "Локомотив" отстает от "Зенита" и от лидирующего "Краснодара" на 2 очка.

Источник: "ВсеПроСпорт"

Эдгар Севикян Локомотив Зенит
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