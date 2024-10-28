"С ума сошли, что ли? Совсем обалдели? Может, У Федора в ПАОКе вообще ничего не получается. Он сидит в запасе и не играет совсем. Глупость какая-то. В советское время не могли вызвать в национальную команду человека, который не играет за основной состав. Это абсурд. Чалов же ноль. Ноль без палочки, елки-палки. Что делает Карпин? Выгнать его к чертовой матери, чтобы он не возглавлял никакую сборную. Я просто возмущен. Нельзя такие вещи идиотские делать", - поделился Пономарев.
Сегодня был объявлен расширенный список кандидатов в сборную России на ноябрьский тренировочный сбор. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил в список 11 форвардов. В их числе нападающий ПАОКа Федор Чалов, перебравшийся в греческий клуб из московского ЦСКА в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 13-ти матчах в составе ПАОКа. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Напомним, 15-го ноября в Краснодаре сборная России проведет товарищеский матч против сборной Брунея. 19-го ноября Россия встретится с Сирией. Игра пройдет в Волгограде.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев - о Чалове в сборной: совсем обалдели? Что делает Карпин? Выгнать его к чертовой матери
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал попадание форварда ПАОКа Федора Чалова в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.
Фото: официальный сайт РФС