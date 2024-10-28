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"СЭ": КДК РФС не будет рассматривать слова форварда "Зенита" Соболева о москвичах

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Нападающий "Зенита" Александр Соболев не понесет наказания за слова в адрес журналистов.
Фото: официальный сайт "Зенита"
КДК РФС не будет рассматривать фразу футболиста "Зенита" Александра Соболева о москвичах. Об этом сообщает "СЭ".

Напомним, Александр Соболев отказался от разговора с журналистами во время матча 13-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1), заявив, что не общается с москвичами.

Соболев перебрался в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. Сам игрок заключил с сине-бело-голубыми 3-летний контракт. В текущем сезоне на счету форварда 7 матчей в РПЛ. Результативными действиями Соболев не отмечался.

Александр Соболев КДК РФС Зенит
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