"Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет. Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего не известно", - цитирует Сафонова Sport24.
Ранее был опубликован расширенный состав сборной России на ноябрьские сборы, в него вошли пять голкиперов: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("ПСЖ"). Напомним, что в следующем месяце национальная команда России проведет товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за французский "ПСЖ" во всех турнирах три матча, пропустил два мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече. На счету вратаря 13 матчей за сборную России.
Отец Сафонова: Матвей сказал, что пока не знает, приедет ли он в сборную России в ноябре
Евгений Сафонов, отец голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова, высказался о вызове своего сына в сборную России.
Фото: ФК "ПСЖ"