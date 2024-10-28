"Несмотря на то, что игра пройдет в Самаре, считаю, "Краснодар" — очевидный фаворит. Сейчас команда Мусаева на ходу, и сегодня ей нужно обязательно брать три очка. "Крылья" дома точно не будут сидеть в обороне, этим и должен воспользоваться "Краснодар", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Сегодня, 28-го октября, самарские "Крылья Советов" примут на своем поле "Краснодар" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
После 12-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 30-ю набранными очками. Самарцы располагаются на 10-й строчке и имеют в своем активе 12 очков. Напомним, что южане остаются единственной командой РПЛ, которая в текущем сезоне не проиграла ни одной встречи.
Команда Игоря Осинькина вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место в своей группе, "быки" продолжат борьбу за трофей в плей-офф Пути регионов.
Бушманов: "Краснодар" - очевидный фаворит в матче с "Крыльями Советов"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"