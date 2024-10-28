"Виллиан будет тренироваться завтра. Он с нетерпением ждет игры со "Спартаком" и постарается помочь ЦСКА выиграть этот матч", - приводит слова агентства "СЭ".
В текущем сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 15 матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро.
После 13-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24-мя набранными очками. В 14-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на своем поле с московским "Спартаком".
Агенты защитника ЦСКА Роши: он с нетерпением ждет игры со "Спартаком"
В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о возможном участии игрока в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА