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Агент - о возможном возвращении Халка в РПЛ: не думаю, что он когда-нибудь снова покинет Бразилию

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Представитель форварда "Атлетико Минейро" Халка Аказ Феллегер заявил, что возвращение его клиента в Россию маловероятно.
Фото: ФК "Зенит"
- Халк вернулся в Бразилию в 2021 году. За это время он выиграл уже семь титулов. Его показатели действительно впечатляют. У него контракт с "Атлетико Минейро" до декабря 2025 года. Не думаю, что он когда-нибудь снова покинет страну. Приглашений не получал.

38-летний нападающий Халк защищает цвета бразильского клуба "Атлетико Минейро" с 2021 года. Бразилец играл за "Зенит" из Санкт-Петербурга в период с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых форвард становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В российской Премьер-лиге Халк становился лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата России. Всего на его счету 77 забитых мячей в 148 матчах за клуб с берегов Невы.

Источник: "РИА Новости"

Халк Атлетико Минейро Зенит
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