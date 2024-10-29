- Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю.
Напомним, в воскресенье, 27 октября, в центральном матче 13-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита" (1:1) атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков получил повреждение после столкновения с бразильцем Густаво Мантуаном. Хавбек не мог продолжить игру и был заменен на 90+3 минуте. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не наказал Мантуана карточкой за этот фол. Как позже стало известно, Батраков избежал серьезной травмы.
Источник: "РБ Спорт"
Воробьев: Мантуану должны были показать красную карточку. Он ломал Батракову голеностоп
Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев поделился мнением о фоле игрока "Зенита" Густаво Мантуана в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"