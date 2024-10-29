Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
17:30
АмкарНе начат
Балтика
20:00
УралНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
20:30
БолоньяНе начат
Лечче
20:30
ВеронаНе начат
Милан
22:45
НаполиНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Саутгемптон
22:45
Сток СитиНе начат
Брентфорд
23:00
Шеффилд УэнсдейНе начат

Воробьев: Мантуану должны были показать красную карточку. Он ломал Батракову голеностоп

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев поделился мнением о фоле игрока "Зенита" Густаво Мантуана в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Можно было бы и посмотреть ВАР в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю.

Напомним, в воскресенье, 27 октября, в центральном матче 13-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита" (1:1) атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков получил повреждение после столкновения с бразильцем Густаво Мантуаном. Хавбек не мог продолжить игру и был заменен на 90+3 минуте. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не наказал Мантуана карточкой за этот фол. Как позже стало известно, Батраков избежал серьезной травмы.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Воробьев Локомотив Зенит Густаво Мантуан Алексей Батраков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится