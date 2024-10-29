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Семин: "Спартаку" сейчас нереально бороться за первое место

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о положении в таблице московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
"Спартак" всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом", - цитирует Семина Metaratings.

Московский "Спартак", возглавляемый Деяном Станковичем, набрал 22 очка в 13 сыгранных турах российской Премьер-лиги и занимает шестую строчку в турнирной таблице. От призовой тройки красно-белые отстают на шесть очков, а от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" - на 11 баллов.

В субботу, 2 ноября, "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местноиму времени.

Юрий Семин Спартак
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