"Спартак" всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом", - цитирует Семина Metaratings.
Московский "Спартак", возглавляемый Деяном Станковичем, набрал 22 очка в 13 сыгранных турах российской Премьер-лиги и занимает шестую строчку в турнирной таблице. От призовой тройки красно-белые отстают на шесть очков, а от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" - на 11 баллов.
В субботу, 2 ноября, "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местноиму времени.
Семин: "Спартаку" сейчас нереально бороться за первое место
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о положении в таблице московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"