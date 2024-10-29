"Пока не было переговоров с ЦСКА по поводу нового контракта. Но я хочу остаться в этой команде", - приводит слова Гайича "СЭ".
Милан Гайич, играющий на позиции правого крайнего защитника, выступает за столичный ЦСКА с лета 2022 года. Нынешний контракт 28-летнего сербского футболиста с московским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Гайич принял участие в 12 матчах за "армейцев" в РПЛ и в 4 играх Кубка России, в которых отметился одним забитым голом.
Гайич: пока не было переговоров с ЦСКА о новом контракте, но я хочу остаться
Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился информацией о пролонгации соглашения с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА