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Гайич: пока не было переговоров с ЦСКА о новом контракте, но я хочу остаться

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Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился информацией о пролонгации соглашения с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока не было переговоров с ЦСКА по поводу нового контракта. Но я хочу остаться в этой команде", - приводит слова Гайича "СЭ".

Милан Гайич, играющий на позиции правого крайнего защитника, выступает за столичный ЦСКА с лета 2022 года. Нынешний контракт 28-летнего сербского футболиста с московским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Гайич принял участие в 12 матчах за "армейцев" в РПЛ и в 4 играх Кубка России, в которых отметился одним забитым голом.

Милан Гайич ЦСКА Российские трансферы
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