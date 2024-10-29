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КДК РФС оценит поведение главного тренера "Краснодара" Мусаева в матче с "Крыльями"

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит поведение главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева в матче 13-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
"Рассмотрим выход главного тренера "Краснодара" Мусаева за пределы технической зоны - седьмое нарушение в сезоне", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.

В прошедший понедельник, 28 октября, краснодарская команда обыграла "Крылья Советов" на выезде со счетом 2:1. После 13 туров "быки" набрали 33 очка и сейчас возглавляю таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя петербургский "Зенит" на три балла.

В 14-м туре коллектив Мурада Мусаева примет на своем поле "Оренбург", матч состоится 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

Краснодар Мурад Мусаев
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