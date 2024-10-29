"Сборную должен возглавлять российский специалист. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы Валерий Карпин ушёл из сборной: нет турниров, нет официальных матчей. Скорее он уйдёт из "Ростова", чем из сборной", - сказал Балахнин.
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, под его руководством национальная команда провела 18 игр, одержав 12 побед, пять раз сыграли вничью и при единственном поражении. В "Ростове" Валерий Карпин работает с декабря 2017 года, в текущем сезоне желто-синие набрали 13 очков и сейчас занимают девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: Metaratings
Балахнин: Карпин скорее уйдёт из "Ростова", чем из сборной России
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о главном тренере ростовчан и сборной России Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"