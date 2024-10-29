Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Тюмень
17:30
АмкарНе начат
Балтика
20:00
УралНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
20:30
БолоньяНе начат
Лечче
20:30
ВеронаНе начат
Милан
22:45
НаполиНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Саутгемптон
22:45
Сток СитиНе начат
Брентфорд
23:00
Шеффилд УэнсдейНе начат

Балахнин: Карпин скорее уйдёт из "Ростова", чем из сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о главном тренере ростовчан и сборной России Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
"Сборную должен возглавлять российский специалист. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы Валерий Карпин ушёл из сборной: нет турниров, нет официальных матчей. Скорее он уйдёт из "Ростова", чем из сборной", - сказал Балахнин.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, под его руководством национальная команда провела 18 игр, одержав 12 побед, пять раз сыграли вничью и при единственном поражении. В "Ростове" Валерий Карпин работает с декабря 2017 года, в текущем сезоне желто-синие набрали 13 очков и сейчас занимают девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: Metaratings

Валерий Карпин Сборная России Сергей Балахнин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится