"Было ли предложение от "Зенита"? Да, вроде как… "Зенит" - это хорошо, ты каждый год чемпион, прекрасные партнёры по команде, можно наслаждаться футболом, жизнью, но я для себя понял, что пока ещё я хочу посмотреть в другую сторону. Выйти из зоны комфорта", - сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.
28-летний Антон Миранчук в межсезонье не стал продлевать трудовое соглашение с московским "Локомотивом" и оказался на рынке свободных агентов. Российский полузащитник подписал контракт с клубом из чемпионата Швейцарии "Сьоном" до лета 2026 года. В текущем сезоне Антон провел 5 матчей, в которых пока не сделал результативных действий. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 6 миллионов евро.
Миранчук также рассказал, от какой зарплаты он отказался в "Локомотиве" ради выступления в Европе.
Миранчук объяснил, почему отказался от перехода в "Зенит"
Полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук объяснил, почему не принял предложение "Зенита".
Фото: ФК "Сьон"