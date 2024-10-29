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Игрок "Локомотива" Воробьев: Российской Премьер-Лиге уже хочется сменить чемпиона

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Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о частых чемпионствах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Не нужно смотреть, что питерцы шесть раз подряд выигрывают золотые медали. Нужно выходить и биться. Болельщики многих клубов поддерживают команды, которые играют против "Зенита"? Естественно, Российской Премьер-Лиге уже хочется сменить чемпиона, но нужно отдать должное "Зениту", он выигрывает", - заявил Воробьев.

Петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака становится чемпионом России в последние шесть сезонов подряд. В прошлом сезоне сине-бело-голубые завоевали очередные золотые медали, вырвав чемпионство у московского "Динамо" в последнем решающим 30-м туре. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги петербуржцы идут на втором месте с 30-ю набранными очками, отставая от лидера "Краснодара" на три балла.

В 14-м туре РПЛ "Зенит" примет на своем поле махачкалинское "Динамо", встреча состоится 2 ноября в 18:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Воробьев Зенит
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