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Игрок "Динамо Махачкала" Крачковский: будем настраиваться на "Зенит", как и на все остальные клубы

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Полузащитник махачкалинского "Динамо" Антон Крачковский поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"
"Хочется побеждать в матчах с каждой командой. Конечно, "Зенит" - это на данный момент лучшая команда России, но, думаю, мы будем настраиваться на него, как и на все остальные клубы. Главное - не перегореть", - сказал Крачковский.

Матч между петербургским "Зенитом" и махачкалинским "Динамо" состоится 2 ноября на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. По итогам 13 туров махачкалинцы набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые располагаются на второй позиции с 30-ю набранными очками, отставая от лидера "Краснодара" на три балла.

Источник: Metaratings

Зенит Динамо Мх
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