- В "Динамо" много сильных игроков, оно будет бороться за призовые места, как в прошлом году. Отставание от первого места сейчас некритичное. Мы помним, что в прошлом сезоне тоже отставали от "Зенита" и "Краснодара", но догнали эти команды. Всё зависело от нас – в итоге мы боролись за чемпионство. Думаю, в этом году будет так же, - передает слова Шунина "РИА Новости Спорт".
Напомним, Шунин выступал за "Динамо" на протяжении всей своей карьеры. На счету 37-летнего вратаря 366 матчей за столичный клуб, в которых он пропустил 408 голов, в 125 матчах голкипер смог сохранить свои ворота "сухими". По окончании прошлого сезона Шунин покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора.
В прошлом сезоне бело-голубые до последнего тура боролись за золотые медали, однако в заключительном матче сезона на выезде уступили "Краснодару" и в итоге финишировали на третьей строчке. В текущем сезоне "Динамо" с 26 баллами идет четвертым в РПЛ.
Шунин: думаю, в этом сезоне "Динамо" тоже будет бороться за чемпионство
Экс-голкипер столичного "Динамо" Антон Шунин оценил шансы своей бывшей команды на завоевание золотых медалей.
Фото: ФК "Динамо"