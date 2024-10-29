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Мостовой: "Краснодар" подтвердил, что в том сезоне не зря был одним из лидеров

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Экс-футболист "Спартака" и национальной сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- В начале сезона мы всегда делаем прогнозы. В прошлом чемпионате сбылось 99 процентов моих прогнозов. В этом я тоже сказал, что, если "Зенит" начнет хорошо, то безоговорочно будет претендовать на чемпионство. "Краснодар" же лишний раз подтвердил, что в том сезоне не зря был одним из лидеров, - цитирует Мостового Betonmobile.

Мостовой также добавил, что успешное выступление столичного "Локомотива" в текущем сезоне считает для себя сюрпризом.

На данный момент после 13-ти туров лидирует в турнирной таблице "Краснодар", который не потерпел ни одного поражения в РПЛ. В тройку входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 30 и 28 очков соответственно.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом стал петербургский "Зенит", вторым стал "Краснодар", а третьим - московское "Динамо".

Александр Мостовой Краснодар Зенит
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