- Не верю, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц. Ребят, он живет в Санкт-Петербурге. Я это понимаю, когда встречаюсь с друзьями, они на 30 тысяч пытаются выжить. А как в Питере прожить на 30 тысяч? - цитирует Литвинова Sport24.
Напомним, ранее вратарь петербургской команды рассказал, что тратит в месяц 30 тысяч рублей. По его словам, если бы он жил один, то мог бы вообще ничего не тратить, так как питается на клубной базе.
26-летний Латышонок перешел в клуб с берегов Невы минувшим летом из калининградской "Балтики". Вратарь провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах и пропустил семь голов, в девяти встречах он смог сохранить свои ворота "сухими".
"Зенит" в текущем сезоне идет на второй строчке в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка. "Спартак" Литвинова с 22 баллами занимает шестое место.
Литвинов - о том, что Латышонок тратит 30 тысяч рублей в месяц: не верю. Как в Питере прожить на эту сумму?
Футболист "Спартака" Руслан Литвинов не верит, что голкипер "Зенита" Евгений Латышонок тратит в месяц 30 тысяч рублей.
Фото: Официальный сайт РПЛ