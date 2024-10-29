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Форвард "Спартака" Николсон: у нас есть время, чтобы попасть в топ-3 РПЛ

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Футболист столичного "Спартака" Шамар Николсон выразил мнение, что его команде по силам попасть в топ-3 по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Я бы не сказал, что вопрос попасть в топ-три по итогам сезона для "Спартака" тяжелый. Сезон длинный. Надо просто продолжать верить и работать. Это возможно, как я уже сказал. У нас есть время, чтобы это сделать, - передает слова форварда красно-белых "Чемпионат".

"Спартак" после 13-ти туров имеет в своей копилке 22 балла и располагается на шестом месте в таблице чемпионата. На прошлой неделе коллектив Деяна Станковича одержал уверенную победу в матче с "Пари НН", забив в ворота нижегородцев два безответных мяча.

Следующим соперником красно-белых в РПЛ станет ЦСКА, дерби пройдет 2 ноября, начало игры запланировано на 20:45 мск.

27-летний Николсон принял участие в шести играх РПЛ и забил три мяча. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Шамар Николсон Спартак
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