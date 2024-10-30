"Файзуллаев — очень хороший и перспективный футболист. Такой щупленький, но умеет и борьбу эффективно вести. Действует очень нестандартно, может всегда обострить и в центре поля хорошо развивать игру. Абсолютно заслуженно ему дали эту награду, потому что благодаря ему ЦСКА выглядит хорошо в атаке. Считаю, что летом он уедет в серьезный европейский клуб из топ-5 чемпионатов", — приводит слова Мора "Матч ТВ".
29 октября полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббобсек Файзуллаев был признан лучшим молодым футболистом года в Азии. 21-летний футболист выступает за ЦСКА с августа 2023 года, когда его выкупили у ташкентского "Пахтакора" за 500 тыс. евро. С тех пор в общей сложности он в составе красно-синих принял участие в 48 официальных матчах, в которых забил 7 голов и отдал партнёрам 19 голевых передач.
Интернет-портал Transfermarkt рыночная стоимость Файзуллаева составляет 6 млн евро. Его соглашение с "армейским" клубом рассчитано до 30 июня 2026 года с возможностью продления срока его действия еще на один сезон.
Мор: летом Файзуллаев уедет из ЦСКА в серьезный европейский клуб
Бывший футболист московского "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал признание узбекского полузащитника московского ЦСКА Аббобсека Файзуллаева лучшим молодым футболистом года в Азии.
Фото: ПФК ЦСКА