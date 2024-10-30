"Мы особо пристально за другими командами не следим. Следим только за нашими результатами и стараемся приблизиться к первому месту. Для нас есть только первая строчка, куда мы и стремимся. А там посмотрим. Нас сейчас ждет матч со "Спартаком". Это серьезное дерби. Придет много болельщиков. Играем на нашем стадионе. Это будет интересный матч. Постараемся победить", - приводит слова Кисляка "Евро-Футбол.Ру".
После 13 туров московский ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 24 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 9 очков.
В следующем туре "армейцы" 2 ноября на своём поле встретятся с московским "Спартаком", который с 22 очками занимает шестое место. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию данной игры будет вести Rusfootball.info.
Кисляк: для ЦСКА есть только первая строчка, в матче со "Спартаком" постараемся победить
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк оценили интригу в текущем сезоне в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА