"Данила получает много игрового времени в Кубке России. В каждом матче чемпионата он выходит на замену. Конечно, ожидаем большего, но нельзя сказать, что Козлов получает мало игрового времени. Надеемся, что Данила будет получать больше игровой практики. Мусаев ему доверяет, у них отличные отношения и полное взаимопонимание", - приводит слова Голяна "РБ Спорт".
Данила Козлов выступает за "Краснодар" с июня 2024 года, когда за 1,25 млн евро его выкупили у калининградской "Балтики". Контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 1,8 млн евро.
В текущем сезоне 19-летний футболист в составе "быков" в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил один гол, отдал партнёрам одну голевую передачу, получил одну жёлтую карточку.
Агент Козлова: Мусаев ему доверяет. Надеемся, что Данила получит больше игровой практики в "Краснодаре"
Василий Голяна, агент футболиста Данилы Козлова, поделился впечатлениями от выступления своего клиента в последних матчах за "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"