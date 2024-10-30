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Агент Козлова: Мусаев ему доверяет. Надеемся, что Данила получит больше игровой практики в "Краснодаре"

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Василий Голяна, агент футболиста Данилы Козлова, поделился впечатлениями от выступления своего клиента в последних матчах за "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Данила получает много игрового времени в Кубке России. В каждом матче чемпионата он выходит на замену. Конечно, ожидаем большего, но нельзя сказать, что Козлов получает мало игрового времени. Надеемся, что Данила будет получать больше игровой практики. Мусаев ему доверяет, у них отличные отношения и полное взаимопонимание", - приводит слова Голяна "РБ Спорт".

Данила Козлов выступает за "Краснодар" с июня 2024 года, когда за 1,25 млн евро его выкупили у калининградской "Балтики". Контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 1,8 млн евро.

В текущем сезоне 19-летний футболист в составе "быков" в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил один гол, отдал партнёрам одну голевую передачу, получил одну жёлтую карточку.

Мурад Мусаев Краснодар Данила Козлов
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