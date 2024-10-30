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Камоцци оценил перспективы участия Александра Головина в премии "Золотой мяч"

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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, оценил перспективы участия полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина в премии "Золотой мяч"
Фото: ФК "Монако"
"Может ли в будущем Головин попасть в число претендентов на "Золотой мяч"? Головин слишком далек от попадания в топ-30 "Золотого мяча". Он хороший игрок, но в тридцатке лучших футболистов мира его сложно представить", — приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Очередная церемония вручения наград "Золотой мяч" прошла 28 октября. Обладателем премии французского журнала France Football среди мужчин стал полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Александр Головин с 2018 года выступает в составе футбольного клуба "Монако". Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, 28-летний полузащитник с рыночной стоимостью 30 млн евро на данный момент является самым дорогостоящим российским футболистом.

Александр Головин Франко Камоцци Золотой мяч Монако
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