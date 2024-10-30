"Для меня эти результаты не доказывают состоятельность Мусаева. Он работает в хорошей команде и с хорошими футболистами. Что такого? Это привилегия, что они, не играя в футбол и не зная о нём, работают в футболе. Это они молятся каждый день и думают: "Ёлки-палки, как мне повезло в жизни". Что он делает-то? Хотите проверить Мусаева – поставьте в "Факел", и его через месяц-два уберут", - приводит слова Мусаева "Советский спорт".
Мурад Мусаев возглавил футбольный клуб "Краснодар" в марте 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "быки" под его руководством за 13 матчей одержали 10 побед и трижды сыграли вничью. На данный момент с 33-я очками "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя - петербургский "Зенит" - на 3 очка.
Мураду Мусаеву 40 лет. Специалист никогда ранее не занимался футболом профессионально, а начал тренерскую работу ещё будучи студентом.
Мостовой - о Мусаеве: они, не играя в футбол, молятся каждый день и думают: "Как мне повезло в жизни"
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением о работе главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"