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В "Динамо" высокую результативность команды объяснили серьезным подбором атакующих футболистов

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Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, за счет чего команда в последних матчах демонстрировала высокую результативность.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"За счет того, что хотим понравиться болельщикам, РПЛ, добавляем медийной составляющей. Но если серьезно, подбор футболистов в атакующей группе очень серьезный. Видимо, поэтому такая высокая результативность. Не следим за турнирной таблицей. Только за тем, чтобы мы набирали максимальное количество очков в каждом матче", - приводит слова Гафина "СЭ".

Московское "Динамо" за 13 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержало 8 побед, 2 раза сыграло вничью, потерпело 3 поражения. Таким образом, москвичи набрали 26 очков и расположились на четвёртой строчке.

По количеству забитых мячей "Динамо" делит 2-4 места в РПЛ с "Краснодаром" и московским "Локомотивом". Больше всего в чемпионате России на данный момент забил петербургский "Зенит" (29 голов). Лучшими бомбардирами бело-голубых в настоящее время являются Константин Тюкавин (5 голов), Муми Нгамалё (4 гола), Ярослав Гладышев (3 гола).

Дмитрий Гафин Динамо Константин Тюкавин Муми Нгамалё Ярослав Гладышев
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