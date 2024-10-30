"Идея сыграть за сборную России еще жива? Я же играю в футбол. Любой футболист мечтает и хочет играть за свою сборную, представлять свою страну. Есть ли какой-то срок? До 2032 года. Потом я объявлю, что уже не буду играть в сборной", - приводит слова Терехова "СЭ".
На счету левого защитника подмосковных "Химок" на данный момент две игры в составе сборной России. Обе прошли в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года: первая состоялась 8 октября 2021 года в матче против сборной Словакии, а вторая - 11 ноября 2021 года в матче против сборной Кипра.
С августа 2023 года Сергей Терехов защищает цвета подмосковных "Химок". Контракт 34-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон.
Терехов заявил, что собирается играть за сборную России до 2032 года. Защитнику "Химок" в июне исполнилось 34 года
Защитник подмосковных "Химок" Сергей Терехов прокомментировал перспективы своего выступления за сборную России по футболу.
Фото: ФК "Химки"