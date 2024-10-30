- Разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Мне кажется, ему подходит Бундеслига, - цитирует Степашина "СЭ".
Напомним, российский вратарь Матвей Сафонов минувшим летом перешел из "Краснодара" в "ПСЖ", сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 25-летний футболист принял участие в трех матчах за парижан во всех турнирах.
Тюкавин является воспитанником "Динамо". В этом сезоне 22-летний форвард выходил на поле в 13 матчах РПЛ, забил пять мячей и дважды ассистировал партнерам. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.
Степашин - о Сафонове в "ПСЖ": разве Тюкавин хуже? Он достоин такого же предложения
Член совета директоров столичного "Динамо" Сергей Степашин высказался о возможном отъезде форварда бело-голубых Константина Тюкавина в зарубежный клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ