- Он рано уехал. Парню надо было окрепнуть, стать мужиком. Годика два еще отыграть у нас. А то он уже третью травму там получает... Может, еще заиграет, - цитирует Степашина "СЭ".
Захарян - воспитанник "Динамо", атакующий полузащитник перебрался в "Реал Сосьедад" летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
Футболист выходил на поле в составе испанской команды в 40 матчах, один раз поразил ворота соперников и сделал два ассиста на партнеров. В настоящее время 21-летний Захарян восстанавливается после травмы.
Степашин: Захарян рано уехал из РПЛ. Парню надо было окрепнуть, стать мужиком
Сергей Степашин, член директоров столичного "Динамо", высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад