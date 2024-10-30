"Самый медийный в российском футболе — это Мостовой. Он больше всех даёт интервью. Тут вариант один. Все его знают, кто-то его ненавидит за его откровения. Все остальные, видимо, делами занимаются. У меня вообще бывает чувство, что он большинство этих интервью не давал. Тут батареи на телефоне не хватит (смеётся). Наверное, нравится ему быть в инфополе", - приводит слова Попова Legalbet.
Александр Мостовой профессионально занимался футболом в 1986-2005 годы. Он выступал в составе таких клубов, как московская "Красная Пресня" (1986-1987 гг.), московский "Спартак" (1987-1991 гг.), португальская "Бенфика" (1991-1993 гг.), французский "Кан" (1993-1994 гг.), французский "Страсбур" (1994-1996 гг.), испанская "Сельта" (1996-2004 гг.), испанский "Алавес" (2005 г.).
Кроме того, Мостовой принял участие в 13 матчах за сборную СССР, 2 матча за сборную СНГ, 50 матчей за сборную России.
После завершения карьеры Мостовой выступал в качестве футбольного эксперта. В 2023 году он подал документы в академию Российского футбольного союза с целью обучения на тренера и получения соответствующей лицензии.
Экс-игрок "Рубина" Попов назвал Мостового самым медийным в российском футболе
Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Алексей Попов назвал экс-игрока сборных СССР и России Александра Мостового самым медийным в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"