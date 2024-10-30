- "Спартак" - средняя команда? Я не согласен, но у них очень слабая оборона. Зато в нападении хорошие футболисты. Я думаю, "Спартак" выдержит армейский напор, - передает слова Пономарева "Матч ТВ".
Красно-белые в 13-м туре РПЛ в гостях играли против "Пари НН" и одержали уверенную победу со счетом 2:0. Коллектив Деяна Станковича имеет в своем активе 22 балла и занимает шестое место в таблице, отставая от идущего пятым ЦСКА на два очка.
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 2 ноября на стадионе "армейцев", начало матча - в 20:45 мск.
Пономарев: не согласен, что "Спартак" - средняя команда. Но у них очень слабая оборона
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о "Спартаке" перед их матчем с "армейцами" в 14-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ