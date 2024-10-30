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В "Пари НН" выразили готовность принять Мостового на стажировку

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Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов выразил готовность нижегородского клуба принять Александра Мостового на стажировку.
Фото: ФК "Пари НН"
"Гончаренко уже говорил, что мы готовы принять Мостового. Александр — большой человек для российского футбола. Мы открыты для стажировки. Если будет необходимость, мы готовы принять Мостового", — приводит слова Удальцова Sport24.

Ранее стало известно, что московский "Спартак" отменил стажировку у себя бывшего игрока сборных СССР и России Александра Мостового, который проходит в академии Российского футбольного союза обучение для получения тренерской лицензии. Отмена стажировки, по информации СМИ, связана с недовольством руководства красно-белых высказываниями Мостового в интервью журналистам про главного тренера "Спартака" Деяне Станковиче.

Нижний Новгород Александр Мостовой
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