"На сегодняшний день закончил (карьеру), а что будет завтра, не знаю. У меня так же, как у артистов: они завершают свою творческую деятельность, а потом вдруг какое-то очень интересное предложение, и они обязательно делают последний торжественный вечер. По крайней мере последнего торжественного вечера еще не было", - приводит слова Сёмина "Матч ТВ".
Юрию Сёмину 77 лет. Тренерскую деятельность он начал в 1982 году. С тех пор он спела поработать главным тренером в таких командах, как московский "Локомотив" (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020 гг.), сборная России (2005 г.), московское "Динамо" (2005-2006 гг.), киевское "Динамо" (2008-2009, 2010-2012 гг.), азербайджанская "Габала" (2013-2014 гг.), саранская "Мордовия" (2014-2015 гг.), махачкалинское "Анжи" (2015 г.), "Ростов" (2021 г.).
В качестве тренера Юрий Сёмин трижды стал чемпионом России и один раз чемпионом Украины, а также шесть раз обладателем Кубка России.
Юрий Сёмин: на сегодняшний день я закончил карьеру тренеру, а что будет завтра, не знаю
Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин рассказал о своей готовности вернуться к активной тренерской деятельности.
Фото: ФК "Локомотив"