"Ростов" Карпина валится и ничего из себя не представляет. Я очень разочарован в нём и как в тренере сборной России. Ему надо заниматься своей командой и не лезть в сборную. Карпин — несильный тренер, посредственный. У него абсолютно нет авторитета среди болельщиков, специалистов", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Влерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года (с перерывом с августа 2021 года до марта 2022 года). Наивысшим достижением ростовчан в РПЛ за этот период было 4-е место в сезоне-2024/25. В текущем сезоне "Ростов", набрав после 13 туров 13 очков, занимает девятое место в турнирной таблице.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда в общей сложности провела 18 матчей, в которых 12 раз победила, 5 раз сыграла вничью, 1 раз проиграла. Ближайшие матчи сборной России запланированы на ноябрь: 15-го числа состоится игра с командой Брунея, а 19-го числа - с командой Сирии.
Пономарёв: я очень разочарован в Карпине. Он посредственный тренер
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв подверг критике работу главного тренера футбольного клуба "Ростов" и сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"