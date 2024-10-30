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Полузащитник "Краснодара" Ленини: хорошее восстановление — то, чем приходится жертвовать ради достижения результатов

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Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини высказался о непростой логистике команды.
Фото: ФК "Краснодар"
— Успели привыкнуть к сложностям с логистикой за два года?

— Мы немного привыкли к этому, но, конечно, это тяжело. Вне зависимости от этого, мы должны быть сконцентрированы на каждой игре. Хорошее восстановление — то, чем приходится жертвовать ради достижения результатов, - цитирует Ленини "Матч ТВ".

В текущем сезоне Кевин Ленини провел за "Краснодар" во всех турнирах 17 матчей и отметился 2-мя забитыми голами. Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. Контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2027 года. Ранее Ленини выступал за португальский клуб "Шавиш".

После 13-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33-мя набранными очками в своем активе. В 14-м туре чемпионата России южане примут на своем поле "Оренбург", который располагается на последней строчке.

Кевин Ленини Краснодар
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