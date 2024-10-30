"Обе центральные трибуны практически распроданы, полностью будут распроданы в течение считанных часов. Если судить по динамике продаж — ажиотаж в преддверии дерби безусловно высочайший", - цитирует Брейдо "СЭ".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Спартаком" состоится в субботу, 2-го ноября, в 20:45 по московскому времени на "ВЭБ Арене".
После 13-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка. Красно-белые занимают 6-е место и имеют 24 набранных очка.
В ЦСКА рассказали об ажиотаже перед матчем со "Спартаком"
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал об ожидаемом количестве зрителей на матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА