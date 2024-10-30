Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Шинник
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
ЧайкаЗавершен
Сочи
2 - 2 (П 4 - 2) 2 242
Спартак КостромаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен
Венеция
3 - 2 3 2
УдинезеЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Монца1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Парма1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Брайтон
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Лестер1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Престон Норт Энд
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Тоттенхэм
23:15
Манчестер СитиНе начат

В ЦСКА рассказали об ажиотаже перед матчем со "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал об ожидаемом количестве зрителей на матче 14-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Обе центральные трибуны практически распроданы, полностью будут распроданы в течение считанных часов. Если судить по динамике продаж — ажиотаж в преддверии дерби безусловно высочайший", - цитирует Брейдо "СЭ".

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Спартаком" состоится в субботу, 2-го ноября, в 20:45 по московскому времени на "ВЭБ Арене".

После 13-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка. Красно-белые занимают 6-е место и имеют 24 набранных очка.

ЦСКА Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится