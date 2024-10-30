"Он (Рахимов - прим.) требовательный специалист, и это нормально. Особенно в игре, потому что футбол — это эмоции. Такое у всех бывает. Кто-то может накричать, кинуть бутылку, но главное, чтобы потом не было никаких обид. Руки пожали и двигаемся дальше", - цитирует Нижегородова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Нижегородов провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего защитника в 250 тысяч евро.
Рашид Рахимов возглавил казанский клуб весной 2023 года. После 13-ти сыгранных туров "Рубин" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 18 набранных очков. В 14-м туре чемпионата России казанцы сыграют на выезде с московским "Локомотивом".
Нижегородов: Рахимов - требовательный специалист
Футболист казанского "Рубина" Константин Нижегородов высказался о работе с Рашидом Рахимовым.
Фото: ФК "Рубин"