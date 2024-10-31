- Могу сказать только самые хорошие слова о "Локомотиве". Мне действительно приятно, что клуб, который делает ставку на российских игроков, находится сейчас наверху, и не просто по стечению обстоятельств, а по делу, - передает слова Бушманова sportmk.ru.
"Локомотив" в 13-м туре РПЛ на выезде встречался с "Зенитом" и увёз из Санкт-Петербурга один балл. Всего в активе "железнодорожников" 28 очков, клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет пять очков.
Следующим соперником команды Михаила Галактионова в РПЛ станет "Рубин", встреча пройдет 2 ноября, начало - в 18:00 мск.
Бушманов - о "Локомотиве": очень приятно, что клуб, который делает ставку на россиян, находится наверху
Экс-игрок ЦСКА Евгений Бушманов высказался о выступлении столичного "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ