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Бушманов - о "Локомотиве": очень приятно, что клуб, который делает ставку на россиян, находится наверху

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Экс-игрок ЦСКА Евгений Бушманов высказался о выступлении столичного "Локомотива" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Могу сказать только самые хорошие слова о "Локомотиве". Мне действительно приятно, что клуб, который делает ставку на российских игроков, находится сейчас наверху, и не просто по стечению обстоятельств, а по делу, - передает слова Бушманова sportmk.ru.

"Локомотив" в 13-м туре РПЛ на выезде встречался с "Зенитом" и увёз из Санкт-Петербурга один балл. Всего в активе "железнодорожников" 28 очков, клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет пять очков.

Следующим соперником команды Михаила Галактионова в РПЛ станет "Рубин", встреча пройдет 2 ноября, начало - в 18:00 мск.

Евгений Бушманов Локомотив
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