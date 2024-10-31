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Защитник ЦСКА Дивеев: самые важные игры против "Спартака", это московское дерби

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Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев назвал матчи со "Спартаком" самыми важными для "армейцев".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Самые важные игры против "Спартака", это московское дерби. А если еще и в Кубке России, с полной фанатской трибуной - вообще топ. Скучаю по фанатам, по этой атмосфере, - цитирует Дивеева "СЭ".

Дивеев в текущем сезоне РПЛ принял участие в 13 матчах и записал на свой счет четыре забитых мяча. Встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 2 ноября на арене "армейцев", старт игры - в 20:45 мск.

ЦСКА с 24 баллами идет пятым в РПЛ, у "Спартака" на два очка меньше и шестая позиция в таблице.

Игорь Дивеев ЦСКА Спартак
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