- Надеюсь, Станкович не будет экспериментировать. Его эксперименты в матче с "Локомотивом" закончились плохо, с "Краснодаром" - вообще ужасно. Надеюсь, он не будет ничего выдумывать, - цитирует Мора "Матч ТВ".
ЦСКА примет "Спартак" на своем поле в рамках 14-го тура РПЛ, игра пройдет 2 ноября на "ВЭБ Арене", начало матча - в 20:45 мск.
Спартаковцы с 22 баллами в активе располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, у ЦСКА на два очка больше и пятое место в РПЛ.
Напомним, в 13-м туре "армейцы" дома не смогли обыграть "Факел" (0:0), а "красно-белые" в гостях победили "Пари НН" (2:0).
Мор: надеюсь, Станкович не будет ничего выдумывать в матче с ЦСКА
Экс-игрок "красно-белых" Эдуард Мор высказался перед встречей 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"